Политика

Опубликован текст законопроекта Путина по изменению Конституции

В базе данных Госдумы опубликован пакет документов о поправке к Конституции, внесенный президентом России Владимиром Путиным. В него вошли соответствующий законопроект и пояснительная записка к нему, а также распоряжение главы государства и перечень актов федерального законодательства, которые подлежат признанию утратившими силу при принятии данного законопроекта.

Согласно тексту документа, предлагается изменить 22 статьи основного закона - 71, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 95, 97, 102, 103, 107, 108, 110, 111, 112, 119, 125, 128, 129, 132 и 133. Таким образом, корректировки не затрагивают положения первой и второй глав Конституции (1-64), для пересмотра которых требуется созыв Конституционного собрания, что пока не оформлено в российском законодательстве.

По проекту поправок предполагается, в частности, конституционно установить минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума (статья 75), обязать президента назначать утвержденные Госдумой кандидатуры вице-премьеров и министров и дать главе государства полномочия по формированию Госсовета (статья 83). Также предлагается повысить до 25 лет ценз оседлости для кандидатов на пост президента и ограничить двумя сроками пребывание одного и того же лица во главе государства (статья 81). Также предусмотрено вынесение данного закона на общероссийское голосование.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству обсудит президентский законопроект 21 января, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает «Интерфакс». Спикер Думы назвал предложения Путина историческими и призвал не затягивать процедуры их обсуждения. Общероссийское голосование по этому вопросу может пройти в апреле.

Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. Российский лидер, в частности, предложил передать Госдуме полномочия по утверждению премьер-министра и членов правительства, закрепить в основном законе роль Государственного совета и ужесточить требования к кандидатам на пост президента. По мнению журналистов и политологов, это может как реально усилить все властные институты России, так и помочь самому Путину сохранить власть после окончания президентских полномочий в 2024 году.