Общество

Псковские депутаты поддержали проект федерального закона о запрете «наливаек» в многоквартирных домах

Депутаты областного Собрания направят в Государственную Думу РФ положительный отзыв на принятый в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, законопроект инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоквартирных домах, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и детских площадках. В пояснительной записке к документу отмечается, что население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых «наливаек», в зонах жилой застройки - более 40 субъектов представили информацию о существенном ухудшении ситуации в области общественного правопорядка в связи с отменой ограничений в области алкогольного рынка в организациях общественного питания.

Основываясь на проведенном анализе ситуации, проектом федерального закона предлагается наделить органы госвласти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции в организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях. Так, речь идет об учете мнения жителей - собственники квартир на общем собрании могут принять решение о полном запрете продажи алкоголя в их доме.