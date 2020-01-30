Общество

Приговор бывшему вице-губернатору Кузнецову будет вынесен после 10 февраля

Приговор бывшему вице-губернатору Псковской области Александру Кузнецову, обвиняемому в получении взятки, будет вынесен после 10 февраля. Об этом стало известно в ходе очередного судебного заседания в Псковском городском суде, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





Сегодня, 3 февраля, в суде будет заслушано последнее слово Кузнецова. Со слов его адвоката, речь продлится около двух часов. Однако ранее бывший вице-губернатор высказал мнение, что его вина обвинителями не доказана.

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Напомним, Александр Кузнецов обвиняется в том, что, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в размере 1 млн 350 тысяч рублей. По версии следствия, взятка получена в виде снижения цены за приобретенный жилой дом.