Общество

Александр Кузнецов считает обвинение в свой адрес необоснованным и недоказанным

В понедельник, 13 января, бывший вице-губернатор региона Александр Кузнецов выступил в прениях сторон в Псковском городском суде. Более двух часов обвиняемый обобщал информацию, полученную в ходе всех судебных заседаний и привел краткую характеристику выступлений на допросах всех свидетелей по делу, доказывая свою невиновность. Подводя итог выступления, Кузнецов заявил, что считает обвинение в свой адрес недоказанным и необоснованным, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Бывший вице-губернатор считает, что заключение эксперта, который оценивал стоимость дома в поселке Петропавловский, является некорректным, так как, по мнению Кузнецова, оно основано на показаниях свидетелей. Также обвиняемый отметил, что экспертом оценивался дом с якобы выполненными инженерными коммуникациями, которых фактически не было.

Со слов Александра Кузнецова, компанией «ВестСтрой» не было обеспечено выполнение всех работ, которые были указаны в предварительном договоре. Он отметил, что, по его информации, фактическая стоимость дома со всеми внутренними работами составляет порядка 5 млн рублей, в то время как на проведение различных сетей сами Кузнецовы потратили еще около 1,2 млн рублей.

Также Кузнецов заявил, что обвинением не доказана его вина, так как, по его мнению, не установлено, какую выгоду получил тот, кто якобы дал взятку. Бывший вице-губернатор заявил, что оснований для того, чтобы считать его причастным к выигрышу компании «ВестСтрой» на аукционе по строительству Стругокрасненской больницы нет.

Напомним, Александр Кузнецов обвиняется в том, что, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в размере 1 млн 350 тысяч рублей. По версии следствия, взятка получена в виде снижения цены за приобретенный жилой дом.