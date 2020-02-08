Общество

Экс-вице-губернатор Александр Кузнецов признан виновным в получении взятки

Псковский городской суд признал виновным бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова в получении взятки в виде снижения цены за приобретенный жилой дом в размере 1 млн 350 тыс. рублей. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Период содержания под стражей засчитан в срок лишения свободы (день в день - с 14 декабря 2018 года).

Адвокат осужденного отказалась от комментариев. Сам Александр Кузнецов на вопрос о дальнейших действиях ответил: «Будем думать».

Напомним, по версии следствия, замгубернатора региона, используя свое служебное положение, получил взятку в виде скидки на дом от руководителя коммерческого общества, и оказал содействие в выигрыше аукциона на заключение государственного контракта на строительство лечебного корпуса больницы.

На момент оглашения приговора Александр Кузнецов уже более года находился под стражей, своей вины он не признал.

В ходе расследования следствием был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 7 миллионов рублей.