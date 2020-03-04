Владимир Путин назвал женщин России самыми лучшими в мире

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех женщин России с Международным женским днем. Глава государства пожелал представительницам прекрасной половины человечества здоровья, любви и радости, а также от лица всех российских мужчин выразил слова восхищения, уважения и благодарности.
Источник: РИА Новости
Особые слова признательности он выразил тем женщинам, которые посвящают себя материнству, дарят миру новую неповторимую жизнь, воспитывают детей, заботятся о них каждый день, отдают им всю свою любовь. «Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодатный труд», - добавил глава государства.
«От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень много здесь зависит от нас, мужчин, и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так. Всегда, а не только 8 марта», - заверил Владимир Путин.