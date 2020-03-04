Общество

Владимир Путин назвал женщин России самыми лучшими в мире

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех женщин России с Международным женским днем. Глава государства пожелал представительницам прекрасной половины человечества здоровья, любви и радости, а также от лица всех российских мужчин выразил слова восхищения, уважения и благодарности.



Источник: РИА Новости

«Дорогие женщины России! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире. Вам каким-то непостижимым образом удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или в учебе и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными. Поражают ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких. И очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, к семье, к своим будущим детям», - отметил президент в своем поздравлении.

Особые слова признательности он выразил тем женщинам, которые посвящают себя материнству, дарят миру новую неповторимую жизнь, воспитывают детей, заботятся о них каждый день, отдают им всю свою любовь. «Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодатный труд», - добавил глава государства.

«От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень много здесь зависит от нас, мужчин, и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так. Всегда, а не только 8 марта», - заверил Владимир Путин.