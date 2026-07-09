Концерты в честь 82-ой годовщины освобождения Пушкинских гор пройдут 10 и 11 июля

Праздничные мероприятия, посвященные 82-ой годовщине со дня освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков, пройдут 10 и 11 июля. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в своём канале Max.

«Сотрудники Администрации округа и Культурно-Досугового Центра подготовили для вас разнообразные мероприятия от митингов до спортивных и вечерних развлекательных, программа которых будет интересна и детям, и молодежи, и взрослым. Это одно из самых массовых мероприятий, когда на районном стадионе «Святогорец» собирается большое количество людей, организуется работа аттракционов и торговля», - отметила Оксана Филиппова.

Вход на стадион «Святогорец» будет осуществляться строго со стороны Лесной улицы.

Также 11 июля с 17:30 до 02:00 будет введено временное ограничение движения транспортных средств при въезде на улицу Лесную. Парковка для автомобилей предусмотрена на:

- площади Победы (улица Пушкинская);

- пересечении улиц Новоржевской и Восточной;

- улице Ермолаева (около детсада «Теремок»).

Также временное ограничение движения транспортных средств будет введено 11 июля с 10:30 до 12:00 на улице Пушкинской (от Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря до площади Победы) в связи с проведением митинга на Центральном воинском захоронении. В это время объезд будет осуществляться по улицам Почтовой, Заозерной, Михайлова, Восточной и Молодых Патриотов.