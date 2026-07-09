В путешествие по Европе из Псковской области отправились два кролика

Государственный инспектор управления Россельхознадзора провёл ветеринарный контроль двух домашних кроликов. Животные отправились в сопровождении владельца из Пскова в Европу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе проведения контрольного мероприятия специалист ведомства установил, что животные здоровы, перевозятся с соблюдением условий и режима транспортировки и прошли все лабораторные исследования, необходимые для их вывоза с таможенной территории ЕЭАС.

После завершения всех необходимых процедур животные отправились для личного содержания в Нидерланды.