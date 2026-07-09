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В путешествие по Европе из Псковской области отправились два кролика

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Государственный инспектор управления Россельхознадзора провёл ветеринарный контроль двух домашних кроликов. Животные отправились в сопровождении владельца из Пскова в Европу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. 

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе проведения контрольного мероприятия специалист ведомства установил, что животные здоровы, перевозятся с соблюдением условий и режима транспортировки и прошли все лабораторные исследования, необходимые для их вывоза с таможенной территории ЕЭАС.

После завершения всех необходимых процедур животные отправились для личного содержания в Нидерланды.

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