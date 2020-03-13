Общество

Дата голосования по Конституции РФ может быть изменена из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин определил дату общероссийского голосования, но приоритетом остается безопасность здоровья граждан в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

17 марта Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вместе с тем Песков не исключил, что дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в случае наблагоприятной ситуации с коронавирусом может быть изменена.

Представитель Кремля пояснил, что было бы нелогично подписать указ с открытой датой. «Поэтому, руководствуясь приоритетом безопасности граждан, президент сказал, что необходимо следить за ситуацией. При необходимости и в случае неблагоприятного развития ситуации возможно эту дату передвинуть вправо», - сказал Песков.

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Накануне секретарь ЦИК Майя Гришина также сообщила, что комиссия учитывает всю сложившуюся обстановку, в том числе с распространением коронавируса, при подготовке общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.