Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Документ опубликован на сайте Кремля, сообщает портал Meduza.
Датой голосования Путин утвердил 22 апреля.
На общероссийское голосование вынесут вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».
«Путин определил дату общероссийского голосования, но приоритетом остается безопасность здоровья граждан в связи с коронавирусом», - прокомментировал подписание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.