Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию

Владимир Воробьев о поправках в Конституцию: Жить по старым принципам неразумно

Весенний месячник по благоустройству территории пройдет в Великих Луках с 30 марта по 22 мая

В 2019 году 2739 человек было поставлено на учет с онкозаболеваниями в Псковской области