Общество

Прокуратура настояла на ограждении территории школы в Новосокольническом районе

Благодаря прокуратуре вокруг школы в Новосокольническом районе появилось ограждение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе проверки было установлено, что в нарушение требований действующего федерального законодательства территория Окнийской школы - филиала средней школы города Новосокольники не имеет замкнутого периметрового ограждения, препятствующего свободному проезду автотранспорта и несанкционированному доступу граждан в нерабочее время.

В этой связи прокурор района обратился в суд с иском к администрации Новосокольнического района и средней школы города Новосокольники об обязании оградить территорию образовательного учреждения.

Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время периметровое ограждение вокруг образовательного учреждения установлено.