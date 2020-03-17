Прокуратура настояла на ограждении территории школы в Новосокольническом районе

Благодаря прокуратуре вокруг школы в Новосокольническом районе появилось ограждение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.
В ходе проверки было установлено, что в нарушение требований действующего федерального законодательства территория Окнийской школы - филиала средней школы города Новосокольники не имеет замкнутого периметрового ограждения, препятствующего свободному проезду автотранспорта и несанкционированному доступу граждан в нерабочее время.
В этой связи прокурор района обратился в суд с иском к администрации Новосокольнического района и средней школы города Новосокольники об обязании оградить территорию образовательного учреждения.
Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время периметровое ограждение вокруг образовательного учреждения установлено.