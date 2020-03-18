Общество

СМИ: В России предложили ввести новый вид занятости

В марте Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) планирует обсудить вопрос о возможности введения в стране работы в режиме неполной дистанционной занятости. Об этом пишут «Известия».

По информации газеты, новый трудовой режим предполагает совмещение работы на рабочем месте и удаленно. Кроме того, предполагается ввести в Трудовой кодекс статью «Временная удаленная работа», соответствующий законопроект направлен в РТК. Он предполагает дополнительное соглашение к трудовому договору. Также в документе прописано, что при таком режиме работы зарплата работника не может быть понижена. Письмо с такими предложениями направил координатору РТК, вице-премьеру Татьяне Голиковой сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров, пишет газета.

По данным издания, в обсуждении инициативы также примут участие представители Минтруда, объединений работодателей и профсоюзов.