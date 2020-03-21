Общество

В Кадастровой палате по Псковской области рассказали о платной деятельности

В наше время при совершении операций с недвижимостью заинтересованным лицам требуется хорошее знание законодательства, своих прав и обязанностей. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области

«Получение квалифицированной консультации и помощи, изготовление правильной и соответствующей действующему законодательству документации имеет особо важное значение», - рассказал заместитель директора Кадастровой палаты по Псковской области Валерий Никин.

Кадастровая палата по Псковской области, понимая значимость квалифицированного взаимодействия всех участников процесса в сфере оборота недвижимости, постоянно расширяет перечень оказываемых для заявителей возмездных услуг в вышеуказанной сфере.

На сегодняшний день перечень платных услуг Кадастровой палаты достаточно широк и включает в себя:

оказание информационных, справочных, аналитических и консультационных услуг, анализ программ и проектов в сфере оборота недвижимости;

выполнение землеустроительных работ, подготовка землеустроительной документации;

подготовка и проверка документов, связанных со сферой оборота недвижимости, территориальным планированием, градостроительным зонированием и планировкой территорий;

выездной прием и курьерская доставка документов на оказание государственных услуг Росреестра;

выдача сертификатов электронно-цифровых подписей;

проверка межевых и технических планов;

подготовка договоров.

У заинтересованного лица сегодня нет необходимости пользоваться услугами сторонних посредников, зачастую не имеющих необходимой квалификации и опыта в данной сфере, а порой являющихся просто мошенниками. Ведь Федеральная кадастровая палата - государственное учреждение, специалисты которого имеют многолетний опыт работы в сфере кадастровых отношений и на рынке недвижимости, и обращение к настоящим профессионалам имеет неоспоримые преимущества:

осуществление всех юридических действий (консультаций, составление договоров для регистрации, проведение землеустроительных и иных необходимых работ и т.п.) специалистами, непосредственно участвующими в учетно-регистрационных процедурах, что означает безусловное знание темы и высокое качество оказываемых услуг;

оказание услуг не частным предпринимателем, цель которого извлечение прибыли, а государственным учреждением, важнейшей целью которого является повышение качества и доступности государственных услуг;

стоимость всех услуг установлена законодательно, фиксирована и является одной из самых низких в регионе.

При обращении в Кадастровую палату по Псковской области заявитель получит высокопрофессиональное обслуживание, вежливое и тактичное отношение и, самое главное - юридически грамотную и соответствующую законодательству услугу.

Вся необходимая информация о порядке получения услуги, формах договоров, реквизитах и тарифах находится в свободном доступе и размещена в Интернете на странице официальной группы ВКонтакте.

Получить дополнительную информацию по оказанию платных услуг можно по телефону: (8112) 649301 (доб. 2120).