Повара из Псковской области могут подать заявку на конкурс «Лучший по профессии» до 22 мая

Приём заявок на региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар» продлён до 22 мая включительно. Сам конкурс состоится 26 мая. Участие бесплатное. Победитель представит Псковскую область на всероссийском финале, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

К участию приглашаются повара из организаций любой формы собственности, имеющие среднее профессиональное образование или прошедшие профессиональное обучение, стаж работы по специальности не менее одного года и не имеющие нарушений трудовой дисциплины и правил охраны труда.

Конкурс состоит из теоретической и практической частей. Тестирование включает 20 вопросов по санитарии, технологии приготовления, охране труда и ХАССП. Решение кейсов — расчёт норм потерь и отходов при механической и кулинарной обработке продуктов, определение массы брутто и нетто.

В рамках практики участникам предстоит приготовить три блюда: холодную закуску из птицы (филе курицы), горячее блюдо из рыбы (филе судака) и десерт. Обязательные компоненты: для закуски — гарнир, холодный соус, оформление на выбор; для горячего блюда — гарнир, соус, оформление на выбор; для десерта — мусс (основной компонент), выпеченный элемент из теста, холодный соус.

Эксперты оценивают: гигиену, организацию рабочего места, правильность приготовления, профессиональное мастерство, презентацию и креативность, вкус и текстуру каждого компонента.

Победители регионального этапа получают дипломы, денежные премии (1-е место — 50 000 рублей, 2-е место — 30 000 рублей, 3-е место — 15 000 рублей), медали и ценные подарки.

Заявки принимаются на официальном сайте конкурса.