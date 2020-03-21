Общество

Псковичи активно пользуются мобильным приложением Почты России

Ежемесячно отделения почтовой связи посещают более 400 тысяч псковичей, из них порядка 250 человек оставляют свои отзывы и оценки через разные каналы связи, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Почты России.

Почта России проводит системную работу с обращениями граждан. В прошлом году компания внедрила новый программный продукт, позволяющий ежедневно в режиме онлайн измерять индекс удовлетворенности клиента от услуг почтового оператора. Данные выводятся на основе отзывов клиентов в социальных сетях, оценки работы отделения связи в мобильном приложении Почты России, звонков в контакт-центр и на «горячую линию», а также письменных обращений.

«Обратная связь важна для нашей компании, так как позволяет ежедневно получать объективную картину качества обслуживания в разрезе конкретных отделений связи. Благодаря существующей комплексной системе аналитики, мы можем контролировать процессы и оперативно реагировать для повышения качества обслуживания. Согласно статистике, за январь и февраль в Псковской области средняя оценка качества клиентского сервиса в отделениях составляет 4 балла. Мы рады, что наши клиенты так высоко оценивают уровень клиентского обслуживания и предоставляемых услуг в отделениях почтовой связи», - отметил директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.

Напомним, что установить мобильное приложение Почты России можно на любой смартфон с различных платформ - AppStore, Google Play и Windows Phone Store.

С его помощью пользователи могут отслеживать почтовые отправления, получать оповещения об их перемещении, заказывать курьерскую доставку на дом, узнавать о графике работы почтовых отделений и находить ближайшее, отправлять и получать в электронном виде юридически значимую письменную корреспонденцию.

Также в мобильном приложении можно подключить услугу простой электронной подписи. Что позволяет пользователям отказаться от заполнения бумажных уведомлений в отделении и получить посылку без предъявления паспорта.

Напомним, в состав УФПС Псковской области входят 7 почтамтов, 486 отделений почтовой связи, в том числе 405 – в сельской местности, 67 – городских отделений почтовой связи, 9 – передвижных отделений, также в составе 2 участка курьерской доставки, 2 центра выдачи и приема посылок, 2 центра по работе с юридическими лицами. В управлении работает 2313 сотрудников, среди которых 1017 почтальонов.