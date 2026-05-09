В Пскове росгвардейцы приняли участие в торжественно-памятной церемонии

В День Победы в Великой Отечественной войне, Росгвардейцы, во главе с начальником регионального управления Росгвардии полковником полиции Денисом Бесединым, приняли участие в церемонии возложения гирлянды Воинской Славы и цветов к Могиле Неизвестного солдата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии также приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, представители силовых структур, правоохранительных органов.

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, отдав дань уважения всем, кто ценой своей жизни защитил Родину от фашистских захватчиков.

Мемориал «Могила Неизвестного солдата» открыт в июле 1974 года в дни празднования 30-летия освобождения Пскова от фашистских захватчиков. Здесь погребен солдат, о смерти которого известно больше, чем о жизни. Он погиб на 18-й день войны, 9 июля 1941 года у деревни Батьковичи неподалеку от Пскова.