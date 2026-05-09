Александр Котов: 9 Мая – день, определивший судьбу страны и всего мира

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов («Единая Россия») поздравил ветеранов и жителей Псковской области с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«9 Мая – священный  день памяти о великом подвиге нашего народа, день определивший судьбу страны и всего мира. Этот день навсегда останется в истории России как символ национальной скорби по павшим и безграничной гордости за Победу, завоеванную ценой невероятных жертв», – подчеркнул парламентарий.

По его словам, Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием, но именно в те годы проявилась вся сила духа, мужество и единство многонационального народа, вставшего на защиту Родины.

Память благодарных потомков – это не просто воспоминания, а живая нить, связывающая поколения. Мы смотрим на подвиги предков и учимся у них любви к Родине, ответственности и самоотверженности. Сегодня наш черед быть достойными наследниками победителей. Нерушимая преемственность поколений дает нам уверенность в собственных силах. Мы знаем: пока жива память о Победе – жива и непобедима наша Россия. С Днем Победы! Слава народу-победителю!» – резюмировал Александр Котов.

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

