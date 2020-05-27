Общество

Видео поиска пропавшей Вари Поповой с параплана

В Псковском районе продолжаются поиски пропавшей 23 мая трехлетней Вари Поповой.

К поискам ребенка привлечены опытные парапланеристы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей участвующие в поисках псковские парапланеристы, 25 мая с воздуха были исследованы реки Кебь, Череха и Великая до выхода в Псковское озеро. В общей сложности проверено около 50 км.

Поиски не дали результатов, и вчера, 26 мая, парапланеристы снова исследовали Кебь и Череху.

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«Позавчера нас было девять человек, двумя группами уходили в разные стороны, одна группа обследовала Кебь, вторая - Череху и Великую, вчера было семь человек, одна группа», - отметили парапланеристы.

При наличии какой-либо информации о местонахождении ребенка просят сообщать по телефонам 89532395914, 89009964516 или 112.