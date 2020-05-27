Общество

Для поисков пропавшей Варвары Поповой требуются специалисты с навыками работы с видео

Поиск пропавшей трехлетней девочки в СНТ «Кебь» продолжается, а зона поиска серьезно увеличена. При этом ПРОО «Комиссия по садоводствам» отмечают, что все действия по поиску Варвары Поповой проводятся только с разрешения следственного управления.

«Всем огромное спасибо! Но профессионализм и 50 волонтеров «Лизы Алерт» эффективнее наших потуг 350 псковских волонтеров! Опыт, снаряжение, честная мотивация, командная работа. Ребята, мы преклоняем перед вами головы! Мы благодарны, что вы откликнулись, быстро приехали, что вы с нами. Вы - наш ориентир! И, конечно, Следственное управление, полиция, МЧС и др.! Совместные летучки нам в помощь», - написали энтузиасты в группе «Садоводы Псковского края».

Поисковики особо подчеркнули, что не ведут сбора денег, но у них есть некоторые срочные потребности, которые меняются ежечасно. Узнать о них можно по тел.: +7 953-250-78-25, +7 911-890-92-81.

Кроме того, волонтеры просят предоставить все записи видеокамер с 20:00 23 мая до 10:00 24 мая вблизи места пропажи ребенка (СНТ «Кебь») и вдоль реки Кебь вниз по течению, реки Череха до озера Псковского. Ссылку (с облака) на видео отправляйте на WhatsApp Анне +7 906-221-44-46.

«Мы сразу отдаем в работу полиции и Алертам. И просим не писать-говорить: мы всё просмотрели, там ничего нет. Просто пришлите, пожалуйста - мы с полицией и Алертами решим - что там полезно для того, чтобы найти ребенка», - уточнили в группе «Садоводы Псковского края».

Также они сообщили, что для дежурства им требуется два человека, имеющие навыки работы в программах обработки видеоматериалов, и небольшой ксерокс.

Волонтеры также призвали быть доброжелательными к родным девочки. «Они с нами в поисках ребенка, верят, как и мы, что Варя жива, и не дай вам Бог такое испытать. Просьба не приближаться к месту, где потерялся ребенок и живет! Ради скорого возвращения Вари домой», - добавили они.