Общество

Уличное освещение появится в псковской деревне после вмешательства прокуратуры

В псковской деревне Залединье появится уличное освещение после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, отсутствие надлежащего освещения на улицах в темное время суток причиняло значительные неудобства гражданам, создавало угрозу причинения вреда их здоровью и жизни, затрудняло работу специализированных служб и ведомств, осуществляющих обслуживание граждан, в том числе правоохранительных органов и медицинских служб, влекло реальную опасность возникновения аварийных ситуаций в сфере дорожного движения и уличной преступности.

В этой связи прокурор района направил в суд административное исковое заявление к администрации сельского поселения «Ершовская волость» с требованием организовать благоустройство улиц в деревне Залединье - обеспечить уличное освещение в соответствии с установленными требованиями закона.

Требования прокурора удовлетворены. В настоящее время нарушения закона устранены.