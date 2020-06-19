Общество

Вице-премьер РФ применила «запрещенный прием» и поддержала псковских врачей

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова поддержала врачей из Забайкальского края и Псковской области, которые обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой о содействии в строительстве больниц в их регионах. Глава государства поручил вице-премьера представить предложения в письменном виде, сообщает News.ru.

Ранее врачи из Псковской области рассказали о нехватке в регионе инфекционной больницы. Они попросили главу государства оказать содействие в строительстве больницы такого профиля с корпусами в Пскове и Великих Луках, проект мог бы быть реализован при содействии министерства обороны.

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«Я, наверное, применю запрещенный прием, но я очень хочу поддержать коллег из Забайкальского края и Псковской области», - отреагировала на эти просьбы Голикова, обратившись к Путину.

В ответ на это глава государства пообещал дать поручение министру обороны «буквально сегодня». Тем не менее, ей он поручил предоставить предложения по обоим регионам к 22 июня.