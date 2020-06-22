Общество

В Великолукском районе завершили благоустройство парковой зоны

Работы по благоустройству парковой зоны около библиотечно-досугового центра в деревне Поречье Великолукского района. Они проводились в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает газета «Наш путь».

Фото: газета «Наш путь»

В парковой зоне появилась новая игровая площадка для детей, благоустроены места для отдыха – теперь у жителей есть возможность отдыхать на новых скамейках, рядом со скамейками установлены новые урны, проведен ремонт дорожного и тротуарного покрытия с заменой бордюрного камня.

Кроме того, в завершающую фазу входит благоустройство спортивной площадки на улице Советской в деревне Поречье, предназначенной для игр в футбол, волейбол и занятий другими активными видами спорта.

Работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» проводились за счет софинансирования из федерального и областного бюджетов и составили порядка 5 758 000 рублей.