Общество

Инфекционная больница в Псковской области будет построена к осени

Расчетный срок эксплуатации зданий новой инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках составляет 50 лет. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 27 июня в своем инстаграм-аккаунте.

«По расчетам экспертов, осенью этого года возможна вторая волна заболевания. Мы, благодаря поддержке нашего президента, благодаря активной поддержке правительства и активной работе министерства обороны РФ, к этому моменту будем готовы. У нас осенью будет построена Псковская областная клиническая инфекционная больница», - сказал губернатор. Отделение в Пскове будет рассчитано на 200 коек, в Великих Луках - на 100.

На сегодняшний день министерство обороны приступило к работе на площадке, на каждом объекте будет работать 500 военных строителей. В Пскове новый корпус будет построен в районе улица Шестака, в Великих Луках - в южном микрорайоне. Кадровой основой для новой больницы станут специалисты - врачи которые сегодня работают с коронавирусной инфекцией.

«Вместе с депутатами Псковского областного Собрания мы постараемся сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить медикам достойные условия труда и чтобы новая команда работала в современном здании. Наверное, это будет самое современное медицинское учреждение Псковской области. Хочу, чтобы формулировка «быстровозводимая постройка» никого не пугала, потому что расчетный срок эксплуатации здания составляет 50 лет», - сказал губернатор Михаил Ведерников.