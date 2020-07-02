Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом, где хочется остаться
План Б Что происходит на Инженерной?
Правила использования газа
Резиновые сапоги: за и против
Удивительный кофе Доставка бесплатно
Глава ФНПР посетит Псков
Где заправить Кондиционер
Гонки по вертикали
Куплю Т-34. Дорого
Конституционный держите шаг!
Где купаются псковичи
Телефон прямого эфира 56-73-72
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
 
 
 
ещё Общество 02.07.2020 12:501 Более 78% избирателей Псковской области поддержали поправки в Конституцию 02.07.2020 19:000 Управление Росгвардии по Псковской области приглашает на службу в ОМОН 02.07.2020 18:520 Вопросы регулирования дистанционной и удаленной работы обсудили Александр Козловский и Игорь Иванов 02.07.2020 18:430 Совещание по реализации проекта «Общее Чудское озеро — 2» прошло в Пскове 02.07.2020 18:330 Глава Себежского района: Мы стоим на пороге интересных событий 02.07.2020 18:140 «Россети Северо-Запад» обеспечат электроэнергией новые инфекционные центры в Пскове и Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 28.06.2020 21:411 Следователи проверят картинки с Оксаной Федоровой в костюме Гитлера 28.06.2020 09:1012 Два человека умерли от коронавируса в Псковской области 01.07.2020 11:080 Вернется ли жаркое лето в Псковскую область, рассказала синоптик 30.06.2020 22:525 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области - Михаил Ведерников 26.06.2020 10:362 Валерий Кузьмин: Невозможно читать материалы о зверствах нацистов в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Работа на стройплощадках инфекционной больницы в Псковской области ведется в три смены

02.07.2020 18:03|ПсковКомментариев: 0

Работа на строительных площадках инфекционной больницы в Псковской области ведется в три смены. В связи с этим губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о необходимости провести с населением разъяснительную работу, чтобы те с пониманием отнеслись к реализации столь значимого для региона проекта. Такое заявление он сделал сегодня, 2 июля, на очередном рабочем совещании с представителями Министерства обороны РФ и региональными специалистами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Совещание было посвящено возведению инфекционной больницы в Пскове и отделения в Великих Луках, общей мощностью около 300 коек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

На сегодняшний момент на обеих строительных площадках начались активные работы, в первую очередь, по подготовке основания. По результатам геодезических и инженерных изысканий решено, что в Пскове лечебное учреждение разместится на улице Доставалова, в Великих Луках - на Октябрьском проспекте.

Докладывая о ходе реализации проекта, вице-губернатор Василий Осипов сообщил, что в Пскове на площадке работают свыше 200 специалистов и 40 единиц техники, в Великих Луках - около 70 человек и 20 единиц техники. Продолжается активное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями в части ускорения работы по подготовке к техническому присоединению к инженерным сетям.

Так, например, с руководством Псковского филиала «Россети Северо-Запад» достигнута договоренность, что к концу июля оба объекта будут готовы к подключению электроснабжения по постоянной схеме. Стороны обсудили, какие вопросы необходимо решить для подготовки к подключению. В частности, муниципальные власти Пскова и Великих Лук должны своевременно выдать разрешения на проведение земляных работ. Губернатор поручил Василию Осипову вопрос держать на особом контроле.

Работа на строительных площадках ведется в три смены. В связи с этим глава региона заявил о необходимости провести с населением разъяснительную работу, чтобы те с пониманием отнеслись к реализации столь значимого для региона проекта.

Вера Емельянова проинформировала, в настоящее время готовятся документы по медицинскому учреждению, в том числе прорабатывается устав организации, которые позволят в дальнейшем пройти государственную регистрацию учреждения. Медико-техническое задание уже согласовано, подписана и проектная документация.

Глава региона обратил особое внимание на оперативность и слаженность работы коллег из Минобороны РФ. «Все вопросы решаются за считанные часы, а не дни. Нам тоже надо работать в том же темпе», - заметил Михаил Ведерников, обращаясь к руководству городских администраций и всем, кто задействован в строительстве областной инфекционной больницы.

Напомним, строительство новых медицинских учреждений в регионе ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Ранее с этим предложением к главе государства обратился губернатор Михаил Ведерников.

Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Замечаете ли вы рост поддержки семей с несовершеннолетними детьми?
В опросе приняло участие 531 человек
02.07.2020, 19:061 Путин поблагодарил россиян по итогам голосования по Конституции 02.07.2020, 19:000 Управление Росгвардии по Псковской области приглашает на службу в ОМОН 02.07.2020, 18:560 Экологи ООО «Экопром» рассказали о своей работе 02.07.2020, 18:520 Вопросы регулирования дистанционной и удаленной работы обсудили Александр Козловский и Игорь Иванов
02.07.2020, 18:450 В Псковской области раскрыли кражи велосипеда и инструментов 02.07.2020, 18:430 Совещание по реализации проекта «Общее Чудское озеро — 2» прошло в Пскове 02.07.2020, 18:330 Концерт «Спасибо Медикам!» станет темой пресс-брифинга в общественном пресс-центре ПЛН 02.07.2020, 18:330 Глава Себежского района: Мы стоим на пороге интересных событий
02.07.2020, 18:281 Реплика Донецкого: Обнулили навсегда 02.07.2020, 18:190 Руины зданий в центре Пскова могли бы превратиться в объекты строительства - эксперты 02.07.2020, 18:140 «Россети Северо-Запад» обеспечат электроэнергией новые инфекционные центры в Пскове и Великих Луках 02.07.2020, 18:133 Александр Котов: После принятия поправок в Конституцию страна будет серьезным игроком на международной арене
02.07.2020, 18:120 Пять ежат-сирот поселились на огороде в Красногородске 02.07.2020, 18:090 Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 02.07.2020, 18:030 Работа на стройплощадках инфекционной больницы в Псковской области ведется в три смены 02.07.2020, 18:010 Почему могут отказать в выдаче сведений из ЕГРН, рассказали в Кадастровой палате 
02.07.2020, 17:410 Псковича обязали самоизолироваться, но анализ на COVID-19 так и не взяли 02.07.2020, 17:341 Новый мост у Кремля изменит экскурсионную логистику Пскова - Александр Голышев 02.07.2020, 17:300 Роман Максименко: Рынок коммерческой недвижимости в Пскове находится в полном штиле 02.07.2020, 17:250 В Опухликовской школе завершается ремонт спортзала
02.07.2020, 17:100 В России продлен запрет на международные полеты до 1 августа 02.07.2020, 17:050 «Добрый Псков» принял участие в первом в России онлайн-фестивале НКО 02.07.2020, 17:003 Трагедия буднего дня 02.07.2020, 16:570 Названы районы Псковской области с наибольшей явкой на голосовании по Конституции
02.07.2020, 16:550 Гостей из других регионов в псковском музее начнут принимать с августа 02.07.2020, 16:440 Жители Дновского района не могут дозвониться до аварийной службы вторые сутки 02.07.2020, 16:350 В период пандемии в Пскове кратно вырос спрос на дачи 02.07.2020, 16:300 Клиент ВТБ получил первый B2C-перевод через СБП
02.07.2020, 16:230 Ливни и грозы ожидаются в Псковской области в ближайшие часы 02.07.2020, 16:214 Камеры зафиксировали вандала, исписавшего стены Псковскго кремля 02.07.2020, 16:060 Вячеслав Плахотнюк, адвокат: Мама - лучший доктор, но плохой врач 02.07.2020, 16:060 Интерактив: Как передвигаться пешеходам на улице Поземского?
02.07.2020, 15:585 Экскурсоводы смогут работать в Псковском кремле только после платного обучения 02.07.2020, 15:520 Протокол об итогах общероссийского голосования подписан в Псковской области 02.07.2020, 15:430 Поганкины палаты и Дом Фан-дер-Флита в Пскове могут открыться в январе 02.07.2020, 15:360 Порядка 2,5 тысяч пачек сигарет нашли псковские пограничники в поезде
02.07.2020, 15:320 С 15 июля Псковский музей-заповедник заработает в полную силу 02.07.2020, 15:230 Игорь Сопов поблагодарил сотрудников избиркомов за организацию голосования по Конституции 02.07.2020, 15:213 В Псковской области утверждены итоги голосования по поправкам в Конституцию 02.07.2020, 15:191 Около 6 млн рублей потерял Псковский музей-заповедник за время карантина
02.07.2020, 15:140 «Новая реальность» наступила на рынке ипотеки - псковский эксперт 02.07.2020, 14:560 Елена Бибикова: Большинство избирателей Псковской области высказались за укрепление страны 02.07.2020, 14:480 20 тысяч рублей заплатит пскович за фейк о COVID-19 02.07.2020, 14:430 Псковичей приглашают приобрести рагу и свиные ребрышки по акции в магазинах «Деревня Соловьи»
02.07.2020, 14:402 Только три пляжа в Псковской области прошли освидетельствование 02.07.2020, 14:340 Состоялся онлайн-концерт российских рок-звезд и псковской молодежи. ВИДЕО 02.07.2020, 14:302 Число клиентов в офисах ВТБ восстановилось на 100% 02.07.2020, 14:300 Названы самые популярные среди россиян породы собак
02.07.2020, 14:150 На отсутствие горячей воды в общежитии пожаловалась великолучанка 02.07.2020, 14:020 Более 50 штрафов выписали псковские инспекторы ГИМС после проверок на реках и озерах 02.07.2020, 13:470 Панорамы Пскова скоро обновятся на Яндекс.Картах 02.07.2020, 13:440 Рядом с магазинами в Любятово установили урны и скосили траву
02.07.2020, 13:381 Андрей Турчак: Нам предстоит большая работа по реализации новых положений Конституции 02.07.2020, 13:190 ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс 02.07.2020, 13:150 Что появилось в Псковской области в 2019 году благодаря нацпроектам. ЛОНГРИД 02.07.2020, 13:150 Ситуация с коронавирусом не повлияла на жилищное строительство в Псковской области - эксперт
02.07.2020, 13:087 Божественное обнуление 02.07.2020, 13:060 Будущие студенты Санкт-Петербургской духовной академии будут жить при Псково-Печерском монастыре 02.07.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 02.07.2020, 12:580 Мошенник откликнулся на объявление великолучанина о продаже шкафа
02.07.2020, 12:501 Более 78% избирателей Псковской области поддержали поправки в Конституцию 02.07.2020, 12:480 Свыше 70 тонн земляники ввезли на территорию России через границу в Псковской области 02.07.2020, 12:360 Житель Пустошкинского района попал в ДТП на угнанном автомобиле 02.07.2020, 12:130 В Псковской области завершился второй этап проекта «Учись, студент!»
02.07.2020, 12:000 В Пскове ввели одностороннее движение на улице Гоголя 02.07.2020, 11:520 Депутаты-единороссы ответят на вопросы псковичей по телефону 02.07.2020, 11:392 «Сообразим на троих»: Кто победил и кто проиграл? 02.07.2020, 11:380 Пошив защитных комбинезонов освоили в идрицкой колонии
02.07.2020, 11:332 Антимонопольщики обязали «Экопром» проводить торги на транспортировку ТКО 02.07.2020, 11:237 Конституция 2020: С поправкой на обстоятельства 02.07.2020, 11:162 Олег Майоров: На высокую явку на голосовании в Невельском районе повлияло ощущение безопасности 02.07.2020, 11:120 Актеры Псковского драмтеатра вернулись из отпуска и приступают к репетициям
02.07.2020, 11:040 Около 200 нарушителей пограничного режима выявили в Псковской области за год 02.07.2020, 10:592 Руководитель бюджетной организации незаконно приватизировал служебную квартиру 02.07.2020, 10:461 Пропавший вчера 31-летний пскович найден 02.07.2020, 10:310 Три автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове. ФОТО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.