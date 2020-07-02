Общество

Работа на стройплощадках инфекционной больницы в Псковской области ведется в три смены

Работа на строительных площадках инфекционной больницы в Псковской области ведется в три смены. В связи с этим губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о необходимости провести с населением разъяснительную работу, чтобы те с пониманием отнеслись к реализации столь значимого для региона проекта. Такое заявление он сделал сегодня, 2 июля, на очередном рабочем совещании с представителями Министерства обороны РФ и региональными специалистами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Совещание было посвящено возведению инфекционной больницы в Пскове и отделения в Великих Луках, общей мощностью около 300 коек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

На сегодняшний момент на обеих строительных площадках начались активные работы, в первую очередь, по подготовке основания. По результатам геодезических и инженерных изысканий решено, что в Пскове лечебное учреждение разместится на улице Доставалова, в Великих Луках - на Октябрьском проспекте.

Докладывая о ходе реализации проекта, вице-губернатор Василий Осипов сообщил, что в Пскове на площадке работают свыше 200 специалистов и 40 единиц техники, в Великих Луках - около 70 человек и 20 единиц техники. Продолжается активное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями в части ускорения работы по подготовке к техническому присоединению к инженерным сетям.

Так, например, с руководством Псковского филиала «Россети Северо-Запад» достигнута договоренность, что к концу июля оба объекта будут готовы к подключению электроснабжения по постоянной схеме. Стороны обсудили, какие вопросы необходимо решить для подготовки к подключению. В частности, муниципальные власти Пскова и Великих Лук должны своевременно выдать разрешения на проведение земляных работ. Губернатор поручил Василию Осипову вопрос держать на особом контроле.

Работа на строительных площадках ведется в три смены. В связи с этим глава региона заявил о необходимости провести с населением разъяснительную работу, чтобы те с пониманием отнеслись к реализации столь значимого для региона проекта.

Вера Емельянова проинформировала, в настоящее время готовятся документы по медицинскому учреждению, в том числе прорабатывается устав организации, которые позволят в дальнейшем пройти государственную регистрацию учреждения. Медико-техническое задание уже согласовано, подписана и проектная документация.

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Глава региона обратил особое внимание на оперативность и слаженность работы коллег из Минобороны РФ. «Все вопросы решаются за считанные часы, а не дни. Нам тоже надо работать в том же темпе», - заметил Михаил Ведерников, обращаясь к руководству городских администраций и всем, кто задействован в строительстве областной инфекционной больницы.

Напомним, строительство новых медицинских учреждений в регионе ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Ранее с этим предложением к главе государства обратился губернатор Михаил Ведерников.