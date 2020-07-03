Общество

Новой больнице в Пскове предлагают присвоить имя погибшего врача

Новой инфекционной больнице в Пскове предлагают присвоить имя кардиореаниматолога Анвара Сабирова, который, предположительно, скончался от COVID-19. Обращение по этому поводу размещено на сайте губернатора.

«Похоронили врача-кардиореаниматолога Анвара Сабирова, прекрасного доктора, очень светлого и жизнерадостного человека, погибшего от ковид-19. Друзья, коллеги просят рассмотреть вопрос о присвоении его имени новому инфекционному стационару в городе Пскове. Пусть дочки гордятся своим отцом!» - говорится в сообщении псковички.