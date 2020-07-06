Общество

Актриса Юлия Пересильд: Я рада, что Светлана Прокопьева все-таки на свободе

Заслуженная артистка РФ, уроженка Пскова Юлия Пересильд в своем инстаграм-аккаунте прокомментировала дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.

«Я, к своему стыду, совсем прошла мимо этой истории с псковской журналисткой Светланы Прокопьевой и вчера судорожно начала об этом читать... Я рада, что она все-таки на свободе и что дело закончилось штрафом (хотя для нее, думаю, неподъемным). Но, все же, прочитав ее статью - ту, за которую ее хотели осудить, я не увидела ни призывов к терроризму, ни оправдания террористов», - написала актриса.

При этом она добавила, что дело Светланы Прокопьевой вызвало у нее «размышления и вопросы, поиски причин: почему молодежь все чаще идет на такие отчаянные шаги» и «как это изменить».