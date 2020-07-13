Общество

Инициативу о расширении господдержки в сельском хозяйстве одобрили псковские депутаты

Парламентский комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию поддержал федеральную законодательную инициативу, расширяющую перечень сельхозтоваропроизводителей, которые могут претендовать на меры господдержки в виде льготного кредитования. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект закона рассматривался сегодня, 13 июля, в региональном заксобрании.

Председатель комитета Андрей Козлов пояснил, что опыт реализации льготного кредитования в стране показал необходимость расширения круга субъектов, получающих кредитные средства в сфере агропромышленного комплекса. По его словам, стало понятно, что охвачены не все категории сельхозтоваропроизводителей, особенно в сфере переработки.

Добавим, что законопроект охватывает не только крупные организации, но и индивидуальных предпринимателей.

Депутаты в рамках заседания парламентского комитета поддержали проект федерального закона, который впоследствии будет приниматься в Госдуме РФ.