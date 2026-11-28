Запрет выхода на лед всех водных объектов начал действовать в Невельском муниципальном округе с 28 ноября. Об этом сообщил глава округа Олег Майоров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По прогнозам, в ближайшие полторы-две недели на территории Невельского района ожидаются устойчивые отрицательные температуры до -5 °C. Однако такие погодные условия не способствуют формированию стабильного льда, безопасного для нахождения людей.

Запрет введен с учетом оценки рисков зимней гидрологической обстановки.

«Берегите себя! Лёд подождёт. А жизнь — нет», — призвал Олег Майоров.