Парад флагов городов-участников, приуроченный к Году единства народов России прошел на сцене большого финала конкурса «Мисс/Миссис Псков 2026», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В праздничной церемонии представили флаги Смоленска, Печор, малых городов России, Севастополя, Себежа, Пскова, Санкт-Петербурга, Острова, Магнитогорска, Сочи, Великого Новгорода, Геленджика, Новороссийска, Тольятти, Москвы, Самары, Великих Лук, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Кемерово, Сыктывкара, Краснодара, Вологды и Ставрополя.

Напомним, большой финал конкурса «Мисс/Миссис Псков-2026» проходит сегодня в СРП «Простория». Посмотреть мероприятие можно будет в прямом эфире в официальной группе «Миссис Псков». Трансляцию организует команда «Videobrodcast».