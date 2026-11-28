Федеральное законодательство не ограничивает количество животных, которых можно содержать в квартире, однако их владельцы обязаны обеспечить им надлежащие условия, соблюдать санитарные и ветеринарные требования, а также учитывать права соседей, рассказал зампред комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский.

«На текущий момент федеральное законодательство не устанавливает конкретного ограничения на количество кошек или собак, которых можно содержать в квартире. Сегодня владелец просто обязан обеспечить животным надлежащие условия содержания, соблюдать санитарно-эпидемиологические и ветеринарные требования, а также учитывать права и законные интересы соседей,» - сказал Якубовский.

Депутат уточнил, что само по себе наличие в квартире нескольких животных не является нарушением. Однако, по его словам, важно, чтобы их содержание не приводило к антисанитарии, не создавало угрозу безопасности и не нарушало покой других жильцов, пишут РИА Новости .

«При этом необходимо учитывать региональное законодательство. Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных. За нарушение установленных правил предусмотрена административная ответственность», - заключил он.