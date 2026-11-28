Россияне, у которых никогда не было официальной работы, могут получить социальную пенсию размером более 16 тысяч рублей, сообщил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Гражданин, который никогда не работал, может получать социальную пенсию. Ее средний размер в 2026 году составляет 16 466 рублей», — сказал Балынин.

Он пояснил, что социальную пенсию по старости назначают тем, кому не хватает стажа или баллов для получения обычной страховой пенсии. Выплаты оформляют на пять лет позже общеустановленного срока: в 2026-2027 годах это 64 года для женщин и 69 лет для мужчин.

По словам эксперта, итоговая сумма зависит от категории получателя и районного коэффициента. Помимо выплат по старости, социальные пенсии также назначают по инвалидности и по случаю потери кормильца, пишут РИА Новости .

«Гражданам из числа малочисленных народов Севера, постоянно проживающим в районах проживания малочисленных народов Севера на день назначения пенсии, социальные пенсии по старости назначаются досрочно в 55 (мужчины) и 50 (женщины) лет», — заключил Балынин.