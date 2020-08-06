Общество

В Минздраве назвали первых получателей вакцины от коронавируса

Первыми получателями вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, станут медработники и пожилые люди. Об этом сообщил в пятницу, 7 августа, заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев, передают российские СМИ.

В настоящий момент идет завершающий этап испытания препарата.

«Мы должны понимать, что вакцина должна быть безопасной. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди», — заявил замминистра.

Эффективность вакцины, по его словам, можно будет оценить по результатам формирования популяционного иммунитета. Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса на взрослых займет около пяти месяцев, в ней будут участвовать около 2 тыс. пациентов.

Также Гриднев уточнил, что регистрация препарата назначена на 12 августа. Таким образом, Россия станет первой в мире страной, у которой появится вакцина, отмечает газета «Известия».