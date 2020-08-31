Общество

Александр Котов: Празднование Дня знаний давно стало нашей общенациональной традицией

Председатель Псковского областного Собрания депутатов поздравил школьников, студентов, преподавателей и родителей с Днем знаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Празднование Дня знаний давно стало нашей общенациональной традицией: для многих поколений обязательными атрибутами 1 сентября являются торжественные линейки, букеты цветов, нарядные первоклашки, взволнованные родители, напутствия учителей. В этом году из-за пандемии коронавируса День знаний отмечается не так массово и торжественно, как обычно, но все же с настроением праздника. Это особенно важно для ребят, которые впервые садятся за школьные парты, и учеников выпускных классов – именно для них в первый день учебного года проходят линейки и звенит символичный звонок», - сказал Александр Котов.

«Конечно, 1 сентября – не только праздник, но и волнение. На этот раз к традиционным переживаниям о предстоящей учебе добавляется тревога, продиктованная новыми реалиями жизни и корректировкой учебного процесса. Соблюдение ограничений и требований, конечно, потребует от учителей, школьников и их родителей, педагогов и студентов дополнительных усилий. Это вынужденные меры. Надеюсь, они будут временными и не повлияют кардинально на привычные условия учебы и работы», - отметил спикер регионального парламента.

Он пожелал всем успехов, удачи, здоровья и терпения.