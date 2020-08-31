Александр Котов: Празднование Дня знаний давно стало нашей общенациональной традицией

Председатель Псковского областного Собрания депутатов поздравил школьников, студентов, преподавателей и родителей с Днем знаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Конечно, 1 сентября – не только праздник, но и волнение. На этот раз к традиционным переживаниям о предстоящей учебе добавляется тревога, продиктованная новыми реалиями жизни и корректировкой учебного процесса. Соблюдение ограничений и требований, конечно, потребует от учителей, школьников и их родителей, педагогов и студентов дополнительных усилий. Это вынужденные меры. Надеюсь, они будут временными и не повлияют кардинально на привычные условия учебы и работы», - отметил спикер регионального парламента.
Он пожелал всем успехов, удачи, здоровья и терпения.