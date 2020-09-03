Общество

Наша Бьелораша

Одна из главных тем августа – ситуация в Белоруссии. Удержится ли батька Лукашенко в президентском кресле после своей «триумфальной» победы? «Триумфальной», разумеется, в кавычках. Масштаб протестных акций вызывает искреннее уважение у спикеров российской оппозиции. В лагере державников рассуждают о вариантах воздействия на положение в союзной республике. Фото Лукашенко с автоматом скорее смешат, чем пугают. Ассоциаций с легендарным Сальвадором Альенде как-то не просматривается. Для всех наблюдателей ключевым остается вопрос: насколько глубоко готова вмешаться в ситуацию Россия? О том, каким казус российско-белорусских отношений видится из Пскова, рассуждает наш обозреватель Александр Донецкий.

Штука в том, что расстояние имеет значение. И поскольку Псковщина пограничная с Беларусью земля, все потрясения минувших недель воспринимаются близко к сердцу. Во всяком случае, у многих псковичей. Белоруссия нам не чужая. А по сути, единственное реальное союзное государство. Приграничный же статус дает несколько иную оптику. Представьте, как все происходящее в Минске и окрестностях, видится, допустим, из Иркутска. Как картинка в телевизоре, и только. А псковичи могут заглянуть за горизонт. Большое видится на расстоянии. А малое - вблизи.

Для всякого псковича Белоруссия начинается с товаров из Белоруссии. От еды до трикотажа. Идешь по улице, и обязательно где-нибудь наткнешься взглядом на вывеску: «Товары из Белоруссии». Колбасы, сметана, белье и так далее. Все это дает некое как бы тактильное ощущение соседней страны. Непосредственное соприкосновение. Не говоря уж о том, что можно сесть на автомобиль и доехать, к примеру, до Полоцка. Многие псковичи так и делают. Особенно в южных районах области.

У Псковщины времен губернатора Евгения Михайлова был еще и политический ориентир. Официально заявлялось об особых отношениях. Сотрудничество Пскова и Минска выставлялось как приоритет. Был у нас и как бы резидент от соседей – депутат Псковского областного Собрания Александр Христофоров, сам из Витебска. Напомню, что и бывший многолетний глава Пскова Иван Цецерский по национальности белорус.

Никого этот момент, естественно, не волновал. Большинство россиян воспринимают белорусов как своих. Хотя в политическом смысле это, конечно, не так. За годы независимости белорусы превратились в полноценную политическую нацию. Поэтому, когда сейчас по известным обстоятельствам начались дискуссии: присоединять Беларусь к России, или нет? – все это лично мне показалось каким-то безумием. Белоруссия, по моему мнению, должна оставаться независимым дружественным государством.

Имеются, впрочем, и иные мнения. Но сейчас не о них. Гораздо важней сугубо человеческое измерение. Как Белоруссия и белорусы воспринимаются нами?

Когда я впервые побывал в Белоруссии, а было это давно, еще в детстве, то меня удивило одно обстоятельство: у них было вроде все ровно так же, как у нас, да не так, а как-то лучше. Это было детское восприятие. Не сказать, богаче, но чище, комфортней, как-то обустроенней. И ведь это был Советский Союз, всегда стремившийся к некой унификации. Значит, есть в национальном характере белорусов нечто такое, что отличает их от русских. Хотя у нас многие до сих пор уверены, что мы с белорусами – один народ.

Я сейчас в эти тонкие материи пускаться не хочу. Слишком деликатная тема. Один, не один? Кто сказал бы про главу Пскова Ивана Цецерского, что он какой-то чужак? Наверное, все зависит от каждого конкретного человека. Кем он себя ощущает. Исторически и культурно. Условно говоря, отпрыском Речи Посполитой или сыном Царствия Московского? Белоруссия ведь тоже разная, если ехать с востока на запад. Помню, меня поразил такой факт. В Гродно есть проспект имени Стефана Батория. Жупела для всякого псковича. Но если посмотреть историю Гродно с его Старым Замком, так ничего удивительного. У псковичей, естественно, совершенно иные ассоциации.

Когда я был маленьким, то часто ходил в гости к своему другу, а его отчим был белорус. И он выписывал юмористический журнал «Вожык» («Ежик» по-русски), аналог нашего «Крокодила». И я любил рассматривать картинки и карикатуры. Но никак не мог понять, на каком-таком забавном языке все там напечатано. Вроде русский, и почти все понятно. Но не русский. Я думал, что это так специально исковеркано, для смеха. Типа по приколу. Друг мне потом объяснил, что это белорусский язык. Так, наверное, и происходит первое знакомство с близкой нам культурой. В неожиданных контактах.

Хотя в самой Беларуси по-белорусски практически не говорят. Я был в Белоруссии три раза и белорусской речи не слышал. Когда я учился в институте, у нас на курсе была девушка из Белоруссии, так вот, она как-то призналась, что сами белорусы стесняются говорить по-белорусски, мол, это у них считается признаком колхоза. О чем это свидетельствует? О том, что сами носители языка воспринимают белорусский как диалект. А если это так, то значит, мы, русские и белорусы, связаны гораздо крепче, чем полагают некоторые политологи, зовущие Белоруссию в объятия Запада.

Впрочем, все это на самом деле бесплодные спекуляции. Правда в том, что Белоруссии самой судьбой определена роль государства-посредника между Западом и Востоком. Если, допустим, хотя бы на минуту представить себе, что современная Псковщина – это маленькая независимая страна, ну, вроде Эстонии, так ее ждала бы ровно такая же участь. Географию, как и родителей, не выбирают.

У нас часто можно услышать упреки в адрес батьки Лукашенко, мол, лавирует между Москвой и Брюсселем. И вашим, и нашим. Но простите, а что ж ему еще делать? Он не только лавирует, но и креветки экспортирует, выловленные в Белорусском море. Беларусь давно этакая транзитная зона, страна-хаб. Центром мира быть выгодно.

То, что сейчас происходит в Белоруссии, объективно тревожная ситуация. При всех сложностях отношений дуэта «Путин - Лукашенко», российско-белорусский тандем не должен сломаться. Прежде всего из соображений национальной безопасности России. Усидит Лукашенко, не усидит, по-моему, не столь важно. Важно, чтобы союз двух государств, большого и малого, остался неколебим и крепок. А он, этот союз, что бы не талдычили злопыхатели, существует реально, и сложился не просто так. Какие-то прогнозы сейчас делать глупо. От нас здесь, в Пскове, мало что зависит. И все-таки хочется верить, что ситуация как-то устаканится, а потом, чуть позже, белорусы найдут какой-то удовлетворяющий всех вариант. Жыве́ Белару́сь!

Александр Донецкий