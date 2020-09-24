Общество

Регион выкупил подвал псковского дома, где планируется разместить Музей оккупации

Псковская область стала собственником площадей в подвалах дома по улице Ленина, 3 в городе Пскове.

Об этом стало известно в ходе очередного заседания Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, которое прошло сегодня, 24 сентября. Планируется, что в дальнейшем КУГИ передаст площади фонду «Достоверная история» для размещения Музея оккупации.

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Известно, что в подвалах доходного дома Чернова в годы Великой Отечественной войны располагалась эстонская полиция безопасности («эстонское гестапо»), а в подвале - тюрьма, где немецкие оккупанты держали гражданских жителей города.

В июне этого года в ходе визита в поисковый лагерь вблизи деревни Моглино Псковского района, развернутый на территории бывшего концентрационного лагеря, говорил о том, что помещения будут выкуплены с целью дальнейшего открытия там музея, посвящённого годам оккупации Пскова.