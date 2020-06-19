Общество

Михаил Ведерников анонсировал возможное появление в Пскове музея оккупации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 19 июня, прибыл в поисковый лагерь вблизи деревни Моглино Псковского района, развернутый на территории бывшего концентрационного лагеря, созданного немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время здесь проводятся поисковые работы в рамках акции «Без срока давности». В них принимают участие поисковый отряд министерства обороны РФ, криминалисты и следственная группа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

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Накануне на месте раскопок были обнаружены захоронения. В вырытом поисковиками котловане уже отчетливо видны скелетированные останки нескольких человек.

Михаил Ведерников, осмотрев место раскопок, признался: впечатления ужасающие. «Еще в прошлом году при открытии проекта "Без срока давности" я ознакомился с архивами рассекреченных документов, в которых описаны злодеяния фашистов и эстонских полицаев. Когда видишь это и вспоминаешь строки материалов, где подробно излагается, с какой жестокостью убивали детей, беременных женщин и стариков, становится жутко», - отметил глава региона.

Губернатор поинтересовался подробностями результатов поисковых работ, которые уже проведены. Начальник управления Следственного комитета РФ по Псковской области Петр Крупеня отметил, что в настоящее время обнаружены останки 8 человек. Среди них есть один военнослужащий, поскольку на месте раскопок найден личный медальон.

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По разным данным здесь захоронено от 200 до тысячи человек. В настоящее время следствие придерживается документа, в котором говорится о захоронении в Моглино порядка 200 человек. Часть убитых военнопленных могла быть сожжена.

Петр Крупеня сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, определяется статья ответственности.

По итогам раскопок будет определено место захоронения останков, найденных в Моглино. Кроме того, в Пскове появится мемориал, посвященный жертвам оккупации.

В ходе визита Михаил Ведерников также анонсировал возможное появление в Пскове музея оккупации. Исторический центр может быть открыт на улице Ленина, в подвале, где в годы оккупации Псковщины содержали заключенных.