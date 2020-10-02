Общество

Александр Котов о новом медцентре: Нам очень сильно повезло

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов по-хорошему удивлен условиями в новом корпусе инфекционной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

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«Проблема инфекционной больницы стоит в нашем регионе давно, на протяжении целого ряда лет. Поскольку здание, где располагается существующая инфекционная больница, давно уже устарело морально и физически, высокий износ, эта проблема требовала решения. Никто даже не ожидал, что проблема решится так быстро», - отметил Александр Котов, комментируя открытие новой инфекционной больницы в Пскове 2 октября.

«Естественно, что губернатор поддержал строительство нового инфекционного корпуса. Так сложились обстоятельства, можно сказать, нам очень сильно повезло. По поручению президента министерство обороны построило самое современное здание, оно оснащено самым современным оборудованием. Это дает возможность вывести оказание помощи больным совершенно на новый уровень», - сказал Александр Котов.

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По его словам, работа по совершенствованию системы здравоохранения ведется в регионе давно. В частности, открыты перинатальный и онкологический центры. «С учетом того, что лечебные учреждения оснащены высококлассным оборудованием, у нас есть все шансы вывести на новый уровень здравоохранение региона. Во многом успех зависит не от материально-технической базы, не от зданий, не от оборудования, а от организации здравоохранения», - обратил внимание Александр Котов.

Он также добавил: «Нужно сделать так, чтобы оборудование работало со всей отдачей, не простаивало. Самое главное - стремиться, чтобы люди были довольны оказанием медицинской помощи. Существует парадокс - современное оборудование, здание и недовольство людей. Это нужно немедленно устранять». Председатель областного Собрания подчеркнул, что совместными усилиями можно решить любую проблему, было бы желание и стремление изменить ситуацию в лучшую сторону.

«По-человечески могу сказать, что я в восторге - нигде не видел похожих условий для больных», - оценил он открывшийся сегодня медцентр.

По словам спикера регионального парламента, в новом инфекционном корпусе есть все необходимое: больной может обратиться за помощью через браслет, рассказать по телефону о состоянии здоровья, санузлы - в каждой палате, каждом боксе. «Очень четко выстроена система безопасности, врачи и больной не контактируют. По-хорошему удивлен и восхищен. Замечательное учреждение, здание, оборудование», - заключил Александр Котов.