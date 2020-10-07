Общество

Госпитализированным школьникам не делали прививки накануне линейки в Великих Луках

Госпитализированным учащимся средней общеобразовательной школы №7 в Великих Луках не делали прививки накануне торжественной линейки 5 октября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте, отвечая на вопрос подписчика.

«А прививки не делали детям накануне? Может, как реакция?» - поинтересовалась девушка. «Не делали», - ответил губернатор.

Массовая госпитализация 14 школьников послужила причиной возбуждения уголовного дела. В настоящее время следователи отрабатывают все версии произошедшего.