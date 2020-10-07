Общество

Великолукских школьников не выпускают из больницы

Госпитализированных учащихся средней общеобразовательной школы №7 в Великих Луках не выпускают из детской городской больницы. Об этом пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

Линейка в школе №7 в Великих Луках 5 октября

«В анализах детей посторонних веществ не выявлено, в этот день прививки им никакие не делали. Отклонения в воздухе и воде по какими-либо показателям специалисты также не обнаружили», - говорится в сообщении.

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Планировалось, что сегодня детей отпустят домой на амбулаторное лечение, но им еще проведут дополнительные исследования – в частности, УЗИ сосудов шеи. «Здоровье детей не вызывает опасений, но необходимо выяснить, что стало причиной их плохого самочувствия. Окончательные результаты исследования ожидаются в пятницу», - добавили авторы канала.