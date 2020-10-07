Общество

Состоялось заседание рабочей группы по выяснению причин госпитализации школьников в Великих Луках

Состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по выяснению причин массовой госпитализации учащихся 7-й школы в Великих Луках. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Сегодня прошло первое заседание данной рабочей группы, - отметила она. - Отмечу, что все профильные и правоохранительные органы проводят проверки данной ситуации в рамках своих полномочий. К счастью, исключены версии пищевого отравления и отравления наркотическими веществами. Насколько мне известно, Роспотребнадзор проверяет пробы почвы и воздуха».

В рамках своих полномочий также работают областные комитеты по образованию и здравоохранению, сказала Наталия Соколова. По ее словам, все органы должны принять необходимые меры для выяснения причин госпитализации школьников, которым стало плохо во время торжественной линейки 5 октября.

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«Все дети на сегодняшний момент чувствуют себя удовлетворительно, настроены очень позитивно», - добавила детский омбудсмен. Наталия Соколова подчеркнула, что ситуация в Великих Луках взята на ее личный контроль.