Общество

«Каплей дегтя» назвала детский омбудсмен повышенное внимание к великолукским школьникам

«Каплей дегтя» назвала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове повышенное внимание к госпитализированным великолукским школьникам.

«И родители, и дети несколько обеспокоены таким повышенным вниманием к их персонам, в том числе и попытками некоторых журналистов проникнуть в учреждение здравоохранения для выяснения жареных фактов», - сказала она.

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По словам Наталии Соколовой, такое «гиперболизированное и утрированное» внимание не способствует нормальному психологическому климату среди несовершеннолетних.

Напомним, 5 октября учащимся средней общеобразовательной школы №7 в Великих Луках стало плохо во время торжественной линейки. 14 детей были госпитализированы в детскую городскую больницу.