Общество

Губернатор призвал общество разумно и последовательно реагировать на ситуацию с великолукскими школьниками

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал общество разумно и последовательно реагировать на ситуацию с великолукскими школьниками, произошедшую в начале недели.

«14 детей со схожими симптомами госпитализировали в районную больницу. Случай тревожный, требует самого тщательного разбирательства, я лично держу ситуацию на контроле и по возможности оперативно сообщаю обо всех подробностях. Важно, чтоб и реакция общества была разумной и последовательной. Поводов для беспокойства было предостаточно, но многие из них не оправдались уже в первые часы и сутки», - сообщил губернатор Михаил Ведерников в свом еженедельном видеообращении.

«Сразу было очевидно, что, несмотря на слухи в соцсетях, к коронавирусу эта история не имела отношения. Лишь трое детей были близки к потере сознания, а не все 13, как сообщалось. И в реанимацию детей никто не переводил, потому что ее даже нет в больнице, куда они были госпитализированы. Речь шла о двух девочках, которые лежали в палате интенсивной терапии, и в СМИ ее ошибочно назвали реанимацией. И тем более никто не отправлял детей домой в первые сутки, не дождавшись результатов анализов», - пояснил глава региона.

«Мы делаем все, чтоб установить причины произошедшего и добиться полной картины произошедшего», - подчеркнул он.

Напомним, 5 октября 14 учеников школы №7 увезли в больницу с жалобами на тошноту, головокружение и озноб. По заключению врачей, у них обнаружен синдром вегетативной дисфункции. Несмотря на предварительный диагноз, следователи до сих пор прорабатывают различные версии произошедшего. В организме учеников наркотиков и токсинов не обнаружили. Также взятые пробы воды и воздуха не показали отклонений от нормы.