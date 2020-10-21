Общество

Сдача теста на коронавирус превратилась в квест для беременных псковичек

В условиях напряженной эпидемиологической ситуации перед датой предполагаемых родов беременных псковичек обязали сдавать тест на коронавирус. Как сообщает «МК в Пскове», поиск результатов теста на COVID для женщин в интересном положении порой превращается в настоящий квест.

«В Псковский перинатальный центр рожениц берут только с отрицательным тестом на коронавирус. Мне вот-вот рожать. 15 октября тест на коронавирус был сдан, врач дала направление на госпитализацию и уточнила, что результаты теста будут в перинатальном центре 21 октября», - рассказала будущая мама на 41-й неделе беременности.

Псковичка со всеми вещами в назначенное время явилась в перинатальный центр. Однако госпитализировать ее не смогли. Результатов COVID-теста не было. Женщине предложили самой съездить в СПИД центр за результатом.

В такой ситуации оказались еще несколько рожениц.