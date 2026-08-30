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Дмитрий Мельцер проведет встречу с жителями поселка Бежаницы 31 августа

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Встреча с главным врачом ГБУЗ ПО «Порховская межрайонная больница» Дмитрием Мельцером состоится в актовом зале здания администрации Бежаницкого муниципального округа 31 августа в 14:00, сообщили представители учреждения в своем канале в мессенджере Мах.

Изображение: Порховская межрайонная больница / Мах

В ходе встречи все желающие смогут получить компетентные ответы на волнующие вопросы, касающиеся организации медицинской помощи, работы подразделений, кадрового обеспечения, а также перспектив развития здравоохранения в Бежаницком округе.

«Приходите, чтобы высказать свои предложения и напрямую пообщаться с руководством больницы. Ваше мнение и активная позиция помогут сделать медицинское обслуживание более качественным и доступным. Ждем вас!» — добавили в больнице.

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