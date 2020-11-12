Общество

Из дела Гавунаса могут исключить эпизод о незаконном приобретении агрофирмы «Черская»

Псковский областной суд отменил решение первой инстанции – Псковского городского суда (судья Борис Кашаев) - о включении в дело бывшего вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов и экс-заместителя губернатора Михаила Гавунаса эпизода по якобы незаконному приобретению агрофирмы «Черская». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители защиты Гавунаса.

Ранее группа защиты Михаила Гавунаса подала исковое заявление о признании незаконными действий Следственного комитета по включению эпизода по приобретению агрофирмы «Черская». Псковский городской суд в иске отказал, тогда защита обратилась в вышестоящую судебную инстанцию, которая позицию адвокатов обвиняемого поддержала.

Дело возвращено в Псковский городской суд.

Защита Михаила Гавунаса рассчитывает, что после этого решения следствие исключит эпизод с якобы незаконным приобретением агрофирмы «Черская» из состава дела.

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Напомним, дела бывшего вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов и экс-заместителя губернатора Михаила Гавунаса не передается в суд уже более 8 лет. Экс-парламентарию инкриминируется подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, а также незаконное завладение активами ЗАО «Псковпищепром» с причинением ущерба на сумму около 1 млрд рублей.

В апреле 2012 года Михаил Гавунас покинул территорию России после того, как Следственный комитет РФ возбудил в его отношении уголовное дело.