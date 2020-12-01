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Общество

Сегодня состоялось открытие цепных мостов Острова после реставрации

04.12.2020 22:01|ПсковКомментариев: 3

Сегодня, 4 декабря, состоялось официальное открытие цепных мостов Острова после реставрации. В мероприятии принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Проведение масштабных ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения стало возможным благодаря личной договоренности главы региона и руководителя Федерального дорожного агентства Андрея Костюка.

Как сообщает пресс-служба региона, Михаил Ведерников прошел по мостовым переходам. В осмотре объекта его сопровождали заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Виктор Тимофеев, вице-губернатор Василий Осипов, глава Островского района Дмитрий Быстров и представители подрядной организации.

Руководитель региона положительно оценил работы и отметил, что реставрация мостов проведена качественно и в то же время динамично. Особое внимание Михаил Ведерников обратил на световое оформление мостов. Опоры украшают фонари, внешний облик которых воссоздан с исторических документов и фотографий, а по всему периметру металлических конструкций установлено 360 энергосберегающих светильников с разным светом. Такая система освещения делает мосты в Острове еще более уникальными, подчеркнул губернатор и предложил установить подсветку и церкви Николы Чудотворца XVI века, которая расположена рядом и входит в единый архитектурный ансамбль.

Глава Островского района Дмитрий Быстров пообещал, что вопрос будет проработан. Он также сообщил, что по программе приграничного сотрудничества «Россия-Латвия 2014-2020» приведена в порядок территория парка и набережная реки Великой, которая прилегает к памятнику архитектуры. В планах - благоустройство сквера и проведение расчистки элементов древней крепости. «Это позволит сформировать единое пространство, которое наверняка станет визитной карточкой Острова и даст новый виток развития внутреннему туризму», - подчеркнул Дмитрий Быстров.

После осмотра цепных мостов Михаил Ведерников поблагодарил за добросовестно выполненную работу всех, кто принимал участие в восстановлении памятника. «Объект непростой и нужный. С 1953 года здесь не было капитального ремонта. На восстановление мостов решением руководства Федерального дорожного агентства было выделено больше 300 млн рублей. Очень важно, что в процессе работ удалось сохранить изначальный, исторический облик. Здорово и то, что современные технологии здесь тоже нашли свое применение», - отметил Глава региона.

Отдельные слова благодарности губернатор выразил руководству Росавтодора, поблагодарив за конструктивное взаимодействие и поддержку, которая была оказана региону. Михаил Ведерников также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

В свою очередь Виктор Тимофеев отметил, что готов оказывать необходимую поддержку Псковской области, особенно в части проектов, связанных с историческими объектами.

Отметим, капитальный ремонт мостов проводился в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы» на средства федерального и областного бюджетов. Стоимость реализации проекта составила более 320 млн рублей. Подрядчик отремонтировал пролетные строения, несущие цепи, опоры, пилоны и анкерные шахты, конуса, а также подходы к Северному и Южному мостам. Помимо этого, было выполнено устройство электроосвещения, молниезащиты и переустройство сетей связи.

Напомним, мосты через реку Великая в Острове - единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России.

Источник: Псковская Лента Новостей
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