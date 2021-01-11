Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Последний скорый
Знак качества фабрики обуви Nordman
новый год еда без хлопот
История развития, качества и новых технологий
С двух ног в один сапог
безопасность - дело каждого
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Общество 11.01.2021 00:080 Число заболевших коронавирусом в Псковской области превысило 26 тысяч 11.01.2021 11:210 В Пскове проведут слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса 11.01.2021 10:421 Трескучие морозы придут в Псковскую область под Старый Новый год 11.01.2021 10:380 Около 70 организаций проверит трудовая инспекция Псковской области в 2021 году 11.01.2021 09:371 Усвятский предприниматель попался на продаже контрафактного алкоголя 11.01.2021 08:550 Мэр Якутска объявила о досрочной отставке
 
 
 
Самое популярное 09.01.2021 01:3619 Главврачу Псковской городской поликлиники вынесено дисциплинарное взыскание из-за очередей 08.01.2021 11:516 Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области 08.01.2021 17:090 В Псковской области прогнозируется усиление мороза 09.01.2021 10:350 В Псковской области похолодает до -19 градусов 10.01.2021 11:507 239 случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки, один человек скончался
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Пскове проведут слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса

11.01.2021 11:21|ПсковКомментариев: 0

В Пскове проведут общественные слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг города. Как сообщается на сайте Общественной палаты Псковской области, они состоятся 15 января в 16:00 в зале музыкального отделения ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова» (ул. Воеводы Шуйского, 2).

Ходатайство и другие документы о создании лесопаркового зеленого пояса опубликованы на сайте Общественной палаты региона.

Заявления и вопросы по материалам слушаний, информацию о намерении принять участии в них можно направлять в Общественную палату Псковской области в срок до 13 января по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, а/я 30, 180001 или по электронной почте: oppo-info@obladmin.pskov.ru, или по телефону 8(8112) 72-16-10. Предложения также можно направить в устной и письменной форме, заранее заполнив анкету из пяти пунктов.

Как сообщается в документах, в соответствии с положениями статьи 62.1. Федерального закона от 10.01. 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» для реализации права граждан на благоприятную окружающую среду могут создаваться лесопарковые зеленые пояса - зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельностью, включающие в себя территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему.

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области осуществил предварительный отбор территории для последующего ее включения в состав лесопаркового зеленого пояса вокруг города Пскова. Проектируемая для включения в лесопарковый зеленый пояс территория расположена в кадастровом квартале 60:18:000000, включает в себя лесной фонд, представленный эксплуатационными лесами (расположенными между участками лесов в зеленых зонах и участками лесов в лесопарковых зонах), примыкает к месту впадения реки Щирица в реку Пскову и захватывает их водоохранные зоны. Вблизи пояса расположен Крыпецкий монастырь.

Проектируемая территория не включена в состав зеленого лесопаркового пояса иного городского населенного пункта. Отсутствуют загрязнения, отходы производства и потребления, нарушения почвенного покрова, земельные участки, предоставленные для размещения объектов капитального строительства, либо земельные участки, на которых находятся объекты капитального строительства (в том числе объекты незавершенного строительства), земельные участки, зарезервированные для государственных или муниципальных нужд.

Площадь проектируемого пояса составляет 600 га, при этом более 60% насаждений лесного участка - сосны, которые имеют большое значение для выработки кислорода. Расположение пояса в водоохранной зоне рек Псковы и Щирицы увеличивает его значение для сохранения экологической системы водных объектов, а близость к болотному водоему имеет большое значение для сохранения мест обитания гнездящихся в нем птиц.

Теги: #экология #лесной пояс
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего вы ожидаете от 2021 года?
В опросе приняло участие 1043 человека
11.01.2021, 11:510 6,5 млрд рублей направили в 2020 году на соцподдержку жителей Псковской области 11.01.2021, 11:400 «Постскриптум»: Что ждет псковскую политику в 2021 году? 11.01.2021, 11:341 В России предложили обеспечить спальные места и питание для наблюдателей на выборах 11.01.2021, 11:240 Неизвестный распылил газовый баллончик в школе в Пушкинских Горах
11.01.2021, 11:220 Политические итоги-2020. Часть 2 11.01.2021, 11:210 В Пскове проведут слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса 11.01.2021, 11:111 Специалисты Псковских теплосетей устраняют утечку на улице Стахановской 11.01.2021, 10:530 Псковская область представит Россию в проекте «Балтийская еда от фермы до вилки»
11.01.2021, 10:421 Трескучие морозы придут в Псковскую область под Старый Новый год 11.01.2021, 10:380 Около 70 организаций проверит трудовая инспекция Псковской области в 2021 году 11.01.2021, 10:220 Почти 3 тысячи нарушений ПДД выявили в Псковской области за новогодние праздники 11.01.2021, 10:140 Дорогу от Гдова до Чернево планируют заасфальтировать
11.01.2021, 10:070 Более 90 млн человек заразились коронавирусом в мире с начала пандемии 11.01.2021, 09:481 Интерактив: Как кильки в банке 11.01.2021, 09:371 Усвятский предприниматель попался на продаже контрафактного алкоголя 11.01.2021, 09:280 Проводка сгорела на трех этажах многоквартирного дома в Пскове
11.01.2021, 09:072 В России предрекли рост оптовых цен на бензин 11.01.2021, 09:060 Женщина погибла при пожаре в Палкинском районе 11.01.2021, 08:550 Мэр Якутска объявила о досрочной отставке 11.01.2021, 08:460 Названы опасные для здоровья утренние привычки
11.01.2021, 08:351 Источники сообщили о высоких шансах Памфиловой сохранить пост главы ЦИК 11.01.2021, 08:231 Продолжаются противоаварийные работы в Псково-Печерском монастыре 11.01.2021, 08:141 Почти половина жителей России с оптимизмом смотрит в будущее 11.01.2021, 08:020 Россиянам посоветовали верный способ накопления денег
11.01.2021, 07:461 В России появится новое требование к сигаретам 11.01.2021, 07:312 ФАС предлагает обязать мировые бренды помечать товары для России 11.01.2021, 07:171 Роструд напомнил о следующих длинных выходных 11.01.2021, 07:040 МФЦ будут принимать оплату по QR-коду и выдавать биометрические загранпаспорта
11.01.2021, 00:080 Число заболевших коронавирусом в Псковской области превысило 26 тысяч 10.01.2021, 22:460 2021 год пролетит быстрее из-за ускорения вращения Земли 10.01.2021, 22:341 С 11 января псковские автобусы переходят на расписание рабочего дня 10.01.2021, 22:160 Определены победители видеофестиваля «Рождество Христово приходит в каждый дом»
10.01.2021, 21:5011 Теленку, родившемуся в Псково-Печерском монастыре под Рождество, просят придумать имя 10.01.2021, 21:270 Референдум по форме правления в Киргизии признан состоявшимся 10.01.2021, 21:120 В России выявили первый случай «британского» штамма COVID-19 10.01.2021, 21:020 Правила использования пиротехники напомнили жителям Дно
10.01.2021, 20:240 День рождения празднует фольклорный ансамбль «Пушкинская деревня» 10.01.2021, 20:0012 Псковский депутат-колясочник поработал лопатой вместо коммунальщиков 10.01.2021, 19:510 19 километров автодороги отремонтируют в Усвятском районе за 400 млн рублей 10.01.2021, 19:130 Опубликованы рекомендации по безопасному «прикуриванию» от другого автомобиля
10.01.2021, 18:500 Сказку на дом доставили волонтеры особенным детям Острова 10.01.2021, 18:070 Голосование за участников конкурса новогоднего оформления завершится 11 января 10.01.2021, 17:285 Интерактив: Опасное место в центре Пскова 10.01.2021, 16:591 Ни одного очага коронавируса в Роспотребнадзоре не зафиксировано
10.01.2021, 16:480 Дети из Пскова познакомились с достопримечательностями Старого Изборска 10.01.2021, 16:260 Жители Гдовского района ходят в зимний лес за грибами 10.01.2021, 16:020 Управление Росгвардии приглашает псковичей на службу 10.01.2021, 15:540 Обзорную экскурсию по Острову провели для детей в новогодние каникулы
10.01.2021, 15:381 Пятый погибший обнаружен на месте пожара в Великолукском районе 10.01.2021, 15:285 Кравцов рассказал, какой будет «цифровая биография» российских школьников 10.01.2021, 15:000 Снег и гололедицу прогнозируют псковские синоптики 11 января 10.01.2021, 14:411 Псковский губернатор назвал число спасенных от закрытия предприятий
10.01.2021, 14:310 У приехавшего в Смоленскую область псковича угнали внедорожник 10.01.2021, 14:054 Лукашенко назвал цену российского газа для Белоруссии на 2021 год 10.01.2021, 13:480 Псковские полицейские устроили праздник для детей из нуждающихся семей 10.01.2021, 13:270 Менее 23 тысяч заразившихся COVID-19 за сутки выявили в России впервые с ноября
10.01.2021, 13:060 В Великолукском районе проводится проверка по сообщению о гибели четырех человек на пожаре 10.01.2021, 12:543 Актриса Юлия Пересильд посетила Псков на новогодних каникулах 10.01.2021, 12:3710 Псковский инфекционист рассказала о реактивных расстройствах психики при коронавирусе 10.01.2021, 12:2016 Сплошной лед вокруг Кремля: Дмитрий Месхиев получил травму во время пробежки в Пскове
10.01.2021, 12:010 Установлен возраст погибших при пожаре в Великолукском районе 10.01.2021, 11:507 239 случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки, один человек скончался 10.01.2021, 11:400 Пенсионер пропал в Невельском районе 10.01.2021, 11:230 Россиян предупредили о стремительном росте цен на авиабилеты
10.01.2021, 11:001 Диетолог дала рецепт «антиковидного» бутерброда 10.01.2021, 10:390 Названа причина пожара с четырьмя погибшими в Псковской области 10.01.2021, 10:380 Несколько стран меняют правила въезда из-за COVID-19 10.01.2021, 10:240 Четыре человека погибли при пожаре в Псковской области
10.01.2021, 10:020 В МЧС советуют псковичам приобретать огнетушители 10.01.2021, 09:530 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия. ВИДЕО 10.01.2021, 09:422 Штат псковской инфекционной больницы пополнили психиатр и психолог 10.01.2021, 09:210 Новый штраф для автомобилистов введен в России
10.01.2021, 09:000 В России усилили контроль за операциями с наличными 09.01.2021, 23:040 Эрдоган видит будущее Турции в Евросоюзе 09.01.2021, 21:536 Премьер Эстонии счел невозможным референдум по вопросу о присоединении к РФ 09.01.2021, 21:360 Кабмин планирует разработать в 2021 году 153 законопроекта
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.