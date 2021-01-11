Общество

В Пскове проведут слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса

В Пскове проведут общественные слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг города. Как сообщается на сайте Общественной палаты Псковской области, они состоятся 15 января в 16:00 в зале музыкального отделения ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова» (ул. Воеводы Шуйского, 2).

Ходатайство и другие документы о создании лесопаркового зеленого пояса опубликованы на сайте Общественной палаты региона.

Заявления и вопросы по материалам слушаний, информацию о намерении принять участии в них можно направлять в Общественную палату Псковской области в срок до 13 января по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, а/я 30, 180001 или по электронной почте: oppo-info@obladmin.pskov.ru, или по телефону 8(8112) 72-16-10. Предложения также можно направить в устной и письменной форме, заранее заполнив анкету из пяти пунктов.

Как сообщается в документах, в соответствии с положениями статьи 62.1. Федерального закона от 10.01. 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» для реализации права граждан на благоприятную окружающую среду могут создаваться лесопарковые зеленые пояса - зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельностью, включающие в себя территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему.

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области осуществил предварительный отбор территории для последующего ее включения в состав лесопаркового зеленого пояса вокруг города Пскова. Проектируемая для включения в лесопарковый зеленый пояс территория расположена в кадастровом квартале 60:18:000000, включает в себя лесной фонд, представленный эксплуатационными лесами (расположенными между участками лесов в зеленых зонах и участками лесов в лесопарковых зонах), примыкает к месту впадения реки Щирица в реку Пскову и захватывает их водоохранные зоны. Вблизи пояса расположен Крыпецкий монастырь.

Проектируемая территория не включена в состав зеленого лесопаркового пояса иного городского населенного пункта. Отсутствуют загрязнения, отходы производства и потребления, нарушения почвенного покрова, земельные участки, предоставленные для размещения объектов капитального строительства, либо земельные участки, на которых находятся объекты капитального строительства (в том числе объекты незавершенного строительства), земельные участки, зарезервированные для государственных или муниципальных нужд.

Площадь проектируемого пояса составляет 600 га, при этом более 60% насаждений лесного участка - сосны, которые имеют большое значение для выработки кислорода. Расположение пояса в водоохранной зоне рек Псковы и Щирицы увеличивает его значение для сохранения экологической системы водных объектов, а близость к болотному водоему имеет большое значение для сохранения мест обитания гнездящихся в нем птиц.