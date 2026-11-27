Состав жюри Большого финала конкурсов «Мисс Псков-2026» и «Миссис Псков-2026» стал известен накануне финала. В его состав вошли представители индустрии красоты, бизнеса, общественных организаций и обладательницы титулов российских конкурсов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Специальной приглашенной звездой вечера станет Анна Калашникова. Почетными гостями финала станут более 100 обладательниц титулов конкурсов красоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Вологды, Великого Новгорода, Смоленска, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска и других городов.

В состав жюри Большого финала войдут:

Алла Маркина — президент фонда «Планета Женщин», директор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва», председатель жюри;

Нина Банная — «Миссис Москва-2022», «Миссис Россия-2022»;

Леонид Леврана — собственник и генеральный директор группы компаний LEVRANA;

Анна Шефер — первая вице-миссис России-2026, «Миссис Псков-2025»;

Валентина Вылегжанина — «Миссис Москва-2026»;

Светлана Шумейко — обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в 2020 году;

Алина Жолобова — «Мисс Псковская область-2025»;

Кристина Ларченко — гран-при «Миссис Россия-2024», «Миссис Псков-2019»;

Сергей Пакреев — председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Опора России»;

Наталья Игумнова — «Миссис Россия-2026» в категории «Классик»;

Георгий Шишов — предприниматель, меценат;

Анастасия Татарникова — директор конкурсов красоты «Мисс и Мистер Приморский район» и «Берегиня Санкт-Петербурга», артистка танцевального состава группы «Краски».

Напомним, финал фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2026» состоится завтра, 28 ноября, в СРП «Простория».