Общество

В Псковской области подписано соглашение о минимальной зарплате на 2021 год

В Псковской области заключено соглашение о минимальной заработной плате на 2021 год. От профсоюзной стороны документ подписал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, со стороны исполнительных органов власти – губернатор Михаил Ведерников, со стороны работодателей – депутат Государственной Думы, председатель Регионального союза промышленников и предпринимателей региона Александр Козловский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

В соответствии с соглашением минимальная заработная плата в регионе для работников организаций всех форм собственности в 2021 году составит 12792 рубля, то есть она будет равна минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), установленному на федеральном уровне.

Новый МРОТ утвержден федеральным законом от 29 декабря 2020 года №473.

До 2021 года МРОТ на федеральном уровне определялся, исходя из величины прожиточного минимума трудоспособного населения. По новым правилам такой привязки больше не будет – теперь МРОТ определяется по медианной зарплате. Это зарплата, при которой половина граждан страны имеет доход выше данной величины (медианы), а половина – ниже. Величину медианного дохода будут ежегодно пересчитывать, отметили в облсовпрофе.

В связи с применением новой методики МРОТ впервые превысил прожиточный минимум трудоспособного населения.