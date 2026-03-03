Всемирный день дикой природы отмечают 3 марта

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/68/205) постановила провозгласить 3 марта Всемирным днём дикой природы (англ. World Wildlife Day), с целью повысить уровень осведомленности широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры. Данное событие стало отдельной вехой в истории ООН, принявшей это решение.

В том же году отмечалось 40 лет со дня принятия другого важного документа в сфере защиты природного многообразия. Назывался он Конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения» (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES). Днём рождения документа стало 3 марта 1973 года.

Рождению праздника в стенах ООН предшествовала инициатива участников Конференции Сторон СИТЕС, проходившей в Таиланде весной 2013 года. Необходимо уточнить, что данное собрание проводится между представителями стран, подписавших Конвенцию от 3 марта 1973 года. Именно на этой Конференции было предложено объявить 3 марта Всемирным Днём дикой природы. С этим предложением участники Конференции и обратились в Организацию Объединённых Наций, представив туда и результаты самой Конференции, пишет calend.ru.

Участие в Конвенции 1973 года не являлось обязательным, но страны, которые её подписали, обязаны выполнять условия, прописанные в данном документе. Сегодня участниками Конвенции являются 185 государств. СССР примкнул к участникам СИТЕС в 1976 году, а Россия, будучи правопреемницей Советского Союза – в 1992 году.

Русское географическое общество поддерживает проекты, направленные на сохранение белого кита — белухи, амурского тигра, снежного барса, белого медведя, лошади Пржевальского, дальневосточного леопарда, переднеазиатского леопарда, манула, моржа и других животных. Изучение и сохранение редких видов животных, поддержка научных исследований и развитие инфраструктуры особо охраняемых природных территорий, экологическое образование — приоритетные направления работы РГО. Всего к настоящему времени Общество курирует проекты по защите более 200 различных видов животных. Сохранение дикой природы в первозданном виде — одна из важнейших задач, стоящих также и перед государством.

Всего под защитой СИТЕС находятся примерно 6,6 тысяч видов животных и 34,3 тысячи видов растений. Они перечислены в трех Приложения СИТЕС и сгруппированы по степени угрозы их исчезновения.

Появление подобного праздника обусловлено пониманием необходимости сохранения биологического многообразия на планете. Безусловная ценность дикой природы соотносится с экологическими, генетическими, социальными, экономическими, научными, образовательными, культурными, рекреационными и эстетическими аспектами устойчивого развития и благосостояния людей.

Сегодня по всему миру дикая природа находится в опасности. Четверти видов угрожает вымирание во многом потому, что мы уничтожили почти половину экосистем, в которых они обитают. Кактусы, морские водоросли, жирафы, попугаи и дубы относятся к группам видов, находящихся под угрозой исчезновения. В настоящее время под угрозой исчезновения находится более одного миллиона видов животных. Чтобы переломить эту тенденцию, мы должны принять незамедлительные меры.

По оценкам Межправительственной группы экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES), в ближайшие десятилетия исчезнет десятая часть всех ныне существующих видов растений и животных планеты Земля. И прежде всего, в этом виноват человек. Поэтому над предотвращением и устранением последствий деятельности человека сегодня работают тысячи специалистов.

Всемирный день дикой природы предоставляет возможность обратить внимание на многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает повысить информированность о получаемой человеком пользе от занятий природоохранной деятельностью. Кроме того, этот День напоминает нам о необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия. А мероприятия, проводимые в рамках Дня, каждый год посвящены определенной экологической теме.

Забота о сохранении численности исчезающих видов фауны и флоры, о возможных последствиях их полного исчезновения для других видов подталкивает небезразличных людей науки, политики, экономической сферы и простых граждан по всему миру объединять усилия ради спасения того, что во многом гибнет из-за вмешательства человека в мир природы.

Всё больше людей задумываются о важности в жизни планеты не только человека, но и каждого живого существа, будь то животное или растение. Этот праздник и грамотное его проведение с участием СМИ позволяет расширять горизонты познания мира для рядовых граждан, показывать людям красоту дикой природы, созданной и живущей независимо от мира людей. Он учить человека жить в гармонии с окружающим миром.

Люди во всем мире полагаются на дикую природу и ресурсы, основанные на биоразнообразии, для удовлетворения своих потребностей — от продуктов питания до топлива, лекарств, жилья и одежды. Миллиарды людей по всему миру зависят от 50 000 диких видов флоры и фауны. Каждый пятый человек в мире получает доход и пищу от диких видов, а 2,4 млрд. человек зависят от древесного топлива для приготовления пищи. Конечно, сельское хозяйство, добывающая и обрабатывающая промышленности необходимы человечеству для комфортной жизни, но для развития многих отраслей вырубаются леса и осушают болота. Это разрушает природные экосистемы и приводит к загрязнению атмосферы, мирового океана и глобальному потеплению.